Iata cum vrea Donald Trump sa privilegieze imigratia

Donald Trump a prezentat o vasta reforma a sistemului imigratiei legale in Statele Unite, menita sa selectioneze strainii pe baza "meritului" si sa nu o mai faca pe baza legaturilor lor familiale, a carei adoptare in Congres se anunta delicata, relateaza AFP. "Planul nostru va transforma sistemul american al imigratiei in mandria natiunii si va fi admirat de intreaga lume", a declarat presedintele american, denuntand un sistem "disfunctional" care "discrimineaza oamenii" si "spriritele stralucitoare". In opinia sa, aproape doua trimi dintre cele 1,1 de permise de rezident permanent - faimoasele "carduri verzi" ("green card&rdqu ...