Iata de ce avem nevoie de Uber! Taximetrist adresandu-se unor potentiali clienti: "Puteti sa va dati foc"

In cursul zilei de astazi, un videoclip revoltator in care personaj principal este un taximetrist din Constanta, a fost facut public pe . Din cate se pare, acesta a iesit la "pescuit" de clienti la festivalul Neversea refuzand, desigur, sa foloseasca aparatul de taxat. Daca tot iesi la "pescuit", macar sa prinzi ceva profitabil nu? In clipul video postat pe se vede clar cum taximetristul incepe sa ii injure pe tinerii ce ii refuzau preturile pe care acesta le cerea, desigur, fara a folosi aparatul de taxat, acesta spunandu-le tariful clientilor "din ochi", in functie de distanta. Iata de ce Uber devine din ce in ce mai necesar, pentru a putea scapa de as ...