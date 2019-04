Iata de ce este bine sa pui aspirina in sampon. Sigur nu stiai asta

Ce se intampla daca pui aspirina in sampon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aspirina este una dintre cele mai utilizate si cele mai bine vandute medicamente din lume. Toata lumea are in casa acest medicament. Putin stiu, insa, ca aspirina este foarte buna si pentru firul de par. Pentru un par sanatos si fara matreata tot ce trebuie sa faceti este sa amestecati aspirina cu samponul dumneavoastra. Veti observa rezultate imediat dupa prima utilizare. Parul va fi mai moale si mai stralucitor. Aspirina contine acid acetilsalicilic, care are multe beneficii pentru par. Acest acid este o forma de acid salicilic si ajuta la ameliorarea matretii intr-un mod usor si rapid. Acidul salicilic curata, elimina celulele moarte si elibereaza porii. Protejeaza pielea ...