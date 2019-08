Iata de ce vrea Mircea Diaconu sa candideze pentru Cotroceni! Explicatia actorului

Mircea Diaconu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mircea Diaconu sustine ca isi doreste sa candideze la prezidentiale ca independent si afirma ca va accepta sprijinul oricarui partid politic sau al oricarui om care doreste sa-i fie alaturi. „Am ales sa fac aceasta conferinta de pe scarile Ateneului pentru ca aceasta cladire este o forma de civism a poporului roman. Astazi pare ca nimic nu se mai poate, toate canalele sunt blocate. Eu vorbesc despre radacini, este vorba despre puncte identitare, ori un popor are nevoie de radacini. Ceva care creste fara sa aiba radacini nu are nicio sansa. Cred ca acest loc poate fi un punct de renastere a natiei. Intentia mea este de a incerca sa candidez la prezidentiale. Azi doar spun ca as incerca pentru ca s ...