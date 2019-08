Iata dieta cu porumb fiert! Cum poti slabi 5 kilograme in 7 zile

porumb fiert google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dieta cu porumb fiert. Slabesti pana la 5 kilograme in 7 zile. Dieta cu porumb fiert te poate ajuta sa slabesti pana la 5 kilograme in 7 zile. Iata meniul pe care trebuie sa-l urmezi: Dieta cu porumb fiert. Slabesti pana la 5 kilograme in 7 zile. Luni Mic dejun – porumb fiert sau copt, cafea sau ceai Ora 10 – cateva fructe Pranz – supa de pui, porumb fiert sau copt, un iaurt Ora 16 – salata de masline Cina – 1 porumb si fructe Dieta cu porumb fiert. Slabesti pana la 5 kilograme in 7 zile. Marti Mic dejun – capsuni sau afine, 1 ou fiert tare, o felie de paine cu putin unt Ora 10 – fructe sau beti un suc Pranz – 1 porumb – la alegere fiert sau ...