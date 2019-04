Iata, in cifre, cati oameni s-au casatorit, nascut si murit la Iasi! Anunt de ultima ora

Marius Bodoga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In trimestrul I la Serviciul de stare civila Iasi au fost intocmite un numar de 4947 acte din care: 2900 acte de nastere, 668 de casatorie, 1379 acte de deces (sunt incluse si actele cetatenilor romani eliberate in strainatate). Din cele 2900 acte de nastere intocmite, 1902 privesc copii nascuti la maternitatile iesene iar raportul pe sexe este 997 baieti si 905 fete, in 14 cazuri unul din parinti fiind cetatean strain. 998 acte de nastere au fost inregistrate in strainatate si transcrise ulterior in registrele de stare civila din tara iar 3 sunt adoptii. Din cele 668 de casatorii, 199 au fost incheiate la sediu din care 128 oficiate in zilele de sambata si duminica. In 13 cazuri unul dintre sot ...