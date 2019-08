Iata la cat a ajuns numarul cazurilor de infectie cu virusul West Nile, inregistrate in acest sezon

tantar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numarul cazurilor de infectie cu virusul West Nile din acest sezon a ajuns la unsprezece, din care doua decese. Cazurile au fost semnalate in Galati, Tulcea, Calarasi, Buzau, Dolj, Iasi si in Bucuresti. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), din 3 iunie si pana in 21 august au fost inregistrate 11 cazuri de infectie cu virusul West Nile. In aceasta perioada s-au inregistrat doua decese: unul in Calarasi si unul in Buzau. Cazurile au fost semnalate in judetele Galati (3 - din care unul a avut expunerea atat in Galati, cat si in Tulcea), Calarasi (douai), Buzau (unu), Dolj (unu), Iasi (unu), Tulcea (unu) si in municipiul Bucuresti (doua). S-a dat alarma in spita ...