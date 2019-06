Iata lista completa a candidatilor care vor merge in Parlamentul European. Cine sunt europarlamentarii care ne vor reprezenta la Bruxelles

parlamentul european google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat, astazi, la o saptamana dupa alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, rezultatele finale ale scrutinului, PNL obtinand 10 mandate de europarlamentar, PSD - 9 mandate, Alianta 2020 USR-PLUS-8 mandate, iar ProRomania, PMP, si UDMR, cate doua mandate, potrivit mediafax. In ceea ce priveste alegerile europarlamentare, PNL are 2.449.068 de voturi valabil exprimate si a obtinut 10 mandate de europarlamentar, PSD are 2.040.765 de voturi valabil exprimate si a obtinut 9 mandate de europarlamentar, Alianta 2020 USR-PLUS are 2.028.236 de voturi valabil exprimate si a obtinut 8 mandate. Formatiunile ProRomania, Partidul Miscarea Populara si UDMR au obtinut, fiecar ...