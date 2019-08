Iata masurile luate de jandarmi pentru protestele din 10 august

jandarmeria google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jandarmeria Bucuresti, Politia si ISU au transmis vineri ca sambata, 10 august a.c., Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti (DGJMB) va asigura masurile de ordine publica si protectia participantilor, cu ocazia celor doua manifestatii care vor avea loc in Capitala, ambele fiind declarate si avizate in cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunarilor Publice. Organizatorii au comunicat faptul ca incepand cu ora 14.00, pana la ora 22.15, va avea loc o adunare publica in Piata Victoriei, iar intre orele 17.00 - 21.00, o alta manifestatie in Piata Revolutiei. Prezenta jandarmilor la aceste manifestatii publice este o obligatie legala si are ca scop asigurarea unui cadru de sigur ...