Iata motivul despartirii dintre Carmen de la Salciua si Cosmin Isaila! Nu isi mai vorbesc deloc

Carmen si Isaila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ramas bun si-au spus Carmen de la Salciua si Cosmin, cel care i-a fost alaturi o buna perioada de timp. Totul parea sa merga in directia potrivita, dar cei doi au luat-o pe drumuri separate. Dar care a fost oare motivul despartirii? Cosmin a spus in exclusivitate pentru Antena Stars ce s-a intamplat de fapt intre el si Carmen. "De doua saptamani am incetat sa vorbim, principalul motiv sunt probabil deplasarile ei la cantat, a acumulat multi nervi si oboseala. O inteleg, e greu ca femeie sa canti si sa zambesti zilnic", a spus Cosmin Isaila. Au terminat o poveste de dragoste, care din exterior parea numai lapte si miere. Iar referitor la zvonurile despre impacarea lui Carmen cu fostul ...