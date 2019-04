Iata motivul pentru care europarlamentarul Luhan Petru-Constantin este trimis in judecata

trimis in judecata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Decize de ultima ora facuta de catre procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie. Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului Luhan Petru-Constantin, la data faptei membru in Parlamentul European, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente false, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata. Fostul preot Cristian Pomohaci va fi adus cu mandat in fata judecatorilor Astfel, in perioada 17 martie 2010 – 06 martie 2012, Luhan Petru Constantin a depus la Parlamentul European 37 de cereri false prin c ...