Iata motivul pentru care s-a despartit  What’s Up si Simina

Bomba saptamanii in showbiz-ul romanesc. What's Up si Simina s-au despartit dupa noua ani de relatie si trei ani de casnicie. Vestea despartirii a picat ca un trasnet pentru cunoscutii artisului, dar si pentru fanii acestuia.What's Up si Simina formau unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz evitand sa apara des in fata camerelor de filmat. "Au fost noua ani frumosi cu bune cu rele, dar se pare ca, in momentul in care apare nepotrivirea, iubirea se poate transforma in obisnuinta. Te iubesc ca om, Simina, iti multumesc atat pentru momentele frumoase in care am crescut, cat si pentru toate momentele grele din care am invatat ce nu vrem de la viata, dar am crescut. ...