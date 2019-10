Iata o solutie pentru imbunatatirea transportului feroviar! 

CFR Marfa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consiliul Concurentei recomanda preluarea terminalelor de marfuri care apartin CFR Marfa de catre CFR SA (Infrastructura), ceea ce va conduce la imbunatatirea serviciilor oferite operatorilor feroviari in cadrul acestor facilitati esentiale si, in acelasi timp, va ajuta CFR Marfa sa isi reduca datoriile pe care le are fata de administratorul infrastructurii. La sfarsitul anului 2018, CFR SA avea de incasat 1,37 miliarde lei de la operatorii de transport feroviar, din care cea mai mare parte reprezinta datorii ale CFR Marfa. Aceasta recomandare vine in urma studiului realizat de Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar (CNSDF), din cadrul Consiliului Concurentei, care a sintetizat principalele ...