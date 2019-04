Iata pana unde au ajuns pachetele cu cocaina din Marea neagra

cocaina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sase pachete cu 170 kg de cocaina de puritate ridicata au fost gasite plutind pe Marea Neagra, in apropierea localitatii Sabla, nu departe de frontiera cu Romania, a informat ministrul de interne bulgar, Mladen Marinov, in sedinta de guvern de astazi. MAI, raspuns pe la o intrebare primita de la un internaut care voia sa stie cat ar putea valora un pachet cu droguri gasit pe plaja In alta ordine de idei, pachetele cu cocaina din Marea Neagra au ajuns pana in Bulgaria. Cocaina se afla intr-o vesta de salvare si era invelita in ambalaj rezistent la apa, transmite BTA. Potrivit ministrului Marinov, cel mai probabil este vorba despre un caz de predare de droguri pe mare. Autoritatile romane si bulgare luc ...