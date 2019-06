Iata planul de revizuire a Constitutiei, creionat de PSD - SURSE

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform unor surse, au aparut variantele Partidul Social Democrat (PSD) pentru revizuirea Constitutiei. Astfel, in PSD s-a creionat planul de revizuire a Constitutiei si social-democratii au scris proiectul. Lovitura dura pentru Klaus Iohannis. CCR a amanat dezbaterea rezultatelor referendumului pe justitie. Exista o contestatie legata de o intrebare de la scrutin „Proiectul e gata”, au spus surse din conducerea PSD. PSD ia in calcul o revizuire mai larga a Constitutiei, cu elemente noi fata de referendumul din 26 mai. De asemenea, si in ALDE exista discutii pentru o revizuire extinsa a Constitutiei. Social-democratii isi doresc consultari largi cu ocazia revizuirii, consultari la care sa participe inclusiv Curtea Co ...