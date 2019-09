Iata planul secret al monstrului din Caracal! A vrut sa se sinucida in puscarie

Gheorghe Dinca1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Dinca se afla in continuare in arest si e principalul suspect in cazul in unde au disparut Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra si Luiza, dar anchetatorii inca fac cercetari asupra cazului. In arest, criminalul are numai pretentii in fata oamenilor legii. Dinca a solicitata sa stea singur in celula, acest lucru declasand alerta in penitenciar. STIREA ZILEI: CRUZIME EXTREMA! Un angajat de la Salubris si-a parasit sotia pentru a fugi in lume cu amanta! De suparare, a turnat benzina pe noua iubita si i-a dat foc intr-o vila din zona Ciric! ”Cererea sa, asa cum am citit-o in presa, m-a surprins, pentru ca il stim ca fiind un tip calcu ...