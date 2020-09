IATA preseaza pentru introducererea testelor rapide pentru Covid in toate aeroporturile lumii

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) a solicitat dezvoltarea și desfășurarea testării COVID-19 rapide, exacte, accesibile, ușor de operat, scalabile și sistematice pentru toți pasagerii înainte de plecare, ca alternativă la măsurile de carantină pentru restabilirea conectivității aeriene globale. Conform unui comunicat de presă, agenția ONU cu sediul la Geneva urmează să colaboreze cu Organizația […] The post IATA presează pentru introducererea testelor rapide pentru Covid în toate aeroporturile lumii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.