Iata programul funerariilor Reginei Elena! Anuntul Casei Regale a Romaniei

Sicriul reginei-mama Elena a Romaniei va fi adus in tara pe 18 octombrie, la ora 12.00, sambata, 19 octombrie, de la ora 12.00 va fi oficiata slujba de inmormantare in Catedrala istorica iar ceremonia de reinhumare va incepe la ora 13.00. Regina-mama Elena va fi reinhumata alaturi de fiul ei, regele Mihai I. Regina Elena a murit la Lausanne, in ziua de 29 noiembrie 1982, timp in care tara noastra se afla sub dictatura comunista. Ea a fost inmormantata la cimitirul Boix-de-Vaud din Lausanne. Potrivit Biroului de presa al Majestatii Sale, vineri, 18 octombrie, ora 12.00, o aeronava a Fortelor Aeriene Romane va sosi cu sicriul reginei Elena pe Aeroportul International Otopeni. La aeroport, ...