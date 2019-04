Iata programul liderului PSD Liviu Dragnea in Moldova. Cand va ajunge la Conferinta Extraordinara de la Iasi

Liviu Dragnea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste zile, conducerea centrala a PSD va ajunge in judetele din Moldova pentru conferintele de alegeri ce vor avea loc in cadrul organizatiilor din judetele Botosani, Suceava si Iasi. Judetul Suceava, joi, 18 aprilie 2019 Ora 15:30 – Miting electoral, localitatea Dumbraveni. Ora 16:00 - Conferinta Extraordinara de alegeri a Organizatiei Judetene Suceava a PSD, la Centrul Cultural Mihai Eminescu, din localitatea Dumbraveni, judetul Suceava. Ora 18:00 – Conferinta de presa. Judetul Botosani, vineri, 19 aprilie 2019 Ora 14.00 - Conferinta Extraordinara de alegeri a Organizatiei Judetene Botosani a PSD, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Botosani, strada Marchian, nr. 5, ...