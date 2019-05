Iata propunerea facuta de Emmanuel Macron, dupa Summit-ul de la Sibiu

Macron google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politicile de suveranitate, de securitate si de vecinatate reprezinta viziunea noastra despre viitor, a precizat joi Emmanuel Macron, presedintele Frantei, cu ocazia summitului de la Sibiu, pentru reformarea Spatiului Schengen, informeaza Monitorul Apararii si Securitatii. "Avem politicile de suveranitate, de securitate si de vecinatate - despre care am discutat pe larg astazi - acestea trebuie sa faca parte din viziunea noastra despre viitor. Europa nu este o insula, ci se confrunta cu riscuri, cu oportunitati, in orice caz exista actiuni care nu sunt deloc in resortul nostru. Ideea este ca este important sa avem parteneriate constructive cu zonele din vecinatate si sa avem o aparare adecvata a frontiere ...