Iata raspunsul Agentiei Nationale de Transplant in scandalul in care a fost implicat Alexandru Arsinel

In urma informatiilor aparute in spatiul public referitoare la modul de atribuire a codului CUIANT, Agentia Nationala de Transplant face urmatoarele clarificari: Codul CUIANT (codul de inregistrare in Registrul National de Transplant) este un cod unic, care se atribuie unui pacient in momentul in care este inscris pe lista de asteptare. Atribuirea codului CUIANT se face conform prevederilor OMS 477/2009. Codul CUIANT se poate acorda si in ziua interventiei, acest aspect nu este incorect sau ilegal, fiind o consecinta a cursivitatii actului medical. Ordinea inscrierii pe lista este doar unul dintre criterii, insa cel mai important este criteriul urgentei. De exemplu, daca vine un pacient cu insuficienta hepatica din cauza un ...