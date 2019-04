Iata reactia lui Klaus Iohannis, dupa ce un tortionar ancheteaza Dosarul Revolutiei: ''Saluta finalizarea investigatiilor in Dosarul Revolutiei'' 

Klaus Iohannis 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Klaus Iohannis saluta finalizarea anchetei in celebrul dosar al revolutiei. Intr-un comunicat de presa, presedintele tarii pare ca uita faptul ca tocmai un tortionar ca Augustin Lazar este cel care a coordonat ancheta in ''Dosarul Revolutiei''. Un cunoscut analist politic, despre Augustin Lazar: Stati in casa si aplaudati! Un TORTIONAR ancheteaza dosarul revolutiei ''Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, subliniaza importanta deosebita a cauzei istorice privind Revolutia din 1989 si apreciaza ca anuntul privind finalizarea anchetei judiciare si trimiterea in instanta reprezinta un demers cu o deosebita insemnatate in responsabilitatea care ii revine Justitiei de ...