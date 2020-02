Iata siropul natural care iti ajuta memoria, vazul, auzul si te scapa de grasimea de pe abdomen

sirop2

Acest amestec este foarte eficient, mai ales daca este coroborat cu 10-15 minute de mers pe jos. In plus, consumul amestecului prezentat aici sprijina functionarea creierului si imbunatateste memoria, auzul si vederea.

Principalul ingredient al acestui amestec este hreanul proaspat, care este bogat in vitamina C, potasiu, vitaminele B1, B2 si B6, fier, magneziu si fosfor. Hreanul accelereaza metabolismul, reduce oboseala si incurajeaza, totodata, dezvoltarea in stomac a florei bacteriene benefice.

Ingrediente:

• 100 de grame de hrean

• 4 lamai

• 3 linguri de miere

• 2 lingurite de scortisoara

• 1 bucata de radacina de ghimbir (2 cm).

Foloseste un blender pentru a amesteca bine hreanul cu ghimbirul. Stoarce sucul de lamaie si toarna-l apoi si pe el in blender. Omogenizeaza bine ingredientele timp de aproximativ 2-3 minute. Adauga 3 linguri de miere si 2 lingurite de scortisoara, apoi omogenizeaza inca o data preparatul pana ce capata consistenta unui sirop.

Toarna siropul obtinut intr-un borcan sau un alt recipient din sticla.

Ia cate 1 lingura de 2 ori pe zi inainte de mese. Repeta procedeul timp de 3 saptamani, apoi fa o pauza de cateva zile. Cu siguranta nu vei regreta, rezultatele sunt uimitoare!

Pe langa imbunatatirea memoriei, vazului si auzului, acest amestec te poate ajuta si la arderea grasimilor.

