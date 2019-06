Iata unde lucreaza ‹‹sotia›› lui Firicel din ‹‹Las Fierbinti›› si cat de bine arata in realitate

liliana1

Sotia lui Firicel din "Las Fierbinti" este unul dintre cele mai indragite personaje de pe micul ecran, insa putini sunt cei care stiu cu ce se ocupa actrita dincolo de filmarile pentru celebrul serial de la Pro TV.

Actrita Liliana Mocanu este angajata Teatrului de Revista "Constantin Tanase" si joaca in mai multe spectacole, unde canta si danseaza. In plus, face acelasi lucru si in spectacolul "Bucuresti - Je Taime", de la Circul Metropolitan Bucuresti. Pana acum a jucat in mai multe proiecte printre care "Calatorie de vis" (2004), "Margo" (2006), "4 luni, 3 saptamani, 2 zile" (2007), "Amintiri din Epoca de Aur 1 sau 2" (2009), "Dupa Dealuri" (2012), "Bacalaureat" (2016) si "In pronuntare" (2018), unde a jucat alaturi de Cuzin Toma, Firicel din "Las Fierbinti", dar si de Olimpia Melinte si de Dorotheea Petre. Liliana Mocanu continua sa filmeze pentru serialul "Las Fierbinti", unde interpreteaza un personaj savuros, dar care nu are un nume.

"Noi nu explicam multe lucruri in serial, iar asta vine de la scenaristul «Las Fierbinti», Mimi Branescu. De exemplu, cand a plecat personajul lui Radu Gabriel, nu a explicat asta, de ce a plecat. Daca am inceput asa cu Liliana Mocanu nu am mai vrut sa-i adaugam nume pe parcursul serialului. Pentru ca ar aparea ciudat ca dupa un sezon, doua sau trei sa-i mai apara si numele. Si atunci niciodata nu va avea un nume. Este greu de compus un dialog in care nu ai un nume", a povestit Dragos Buliga, unul dintre producatorii serialului, potrivit Click.ro.

