Iata unde puteti vedea online si gratuit filme de Oscar in acest weekend

Dupa o viata de lux si petreceri, un rege al lumii mondene din Roma isi trage suflarea si se uita in jurul sau. La 65 de ani, ce urmeaza? In cu totul alta lume, un detinut incearca sa salveze trupul unui copil in lagar. Bucurie si tragedie, opulenta si lupta pentru supravietuire - doua filme remarcabile, complet diferite, se vad gratuit pe TIFF Unlimited pe 9-10 mai, in Oscar Weekend: La Grande bellezza/ Marea frumusete si Son of Saul.