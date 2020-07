ICCJ a respins definitiv acțiunea disciplinara a Inspecției Judiciare impotriva procurorului Bogdan Pirlog pentru un comunicat de presa

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, luni, definitiv recursul Inspecției Judiciare în procesul cu prim-procurorul adjunct Bogdan Pîrlog, de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, conform portalului instanței. Bogdan Pîrlog este procurorul care a deschis dosarul ”10 August” și a avut un discurs vehement împotriva Secției Speciale și a Liei Savonea […] The post ÎCCJ a respins definitiv acțiunea disciplinară a Inspecției Judiciare împotriva procurorului Bogdan Pîrlog pentru un comunicat de presă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.