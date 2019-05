ICCJ motiveaza ridicarea controlului judiciar in cazul Kovesi: Adina Florea, criticata dur de judecator

ÎCCJ a motivat decizia prin care a dispus ridicarea controlului judiciar în cazul Laurei Codruța Kovesi, menționând, printre altele, că acuzațiile sunt lipsite probe, claritate și precizie. Procurorul de caz, Adina Florea, este criticat dur de judecător.

"În evaluarea prezentei plângeri, Judecătorului de drepturi şi libertăţi reține neîndeplinirea condiţiilor necesare începerii urmăririi penale în personam și punerii în miscare a acțiunii penale (lipsa de claritate a acuzațiilor aspect ce echivalează cu inexistența notificării oficiale, existența unui caz de stingere sau împiedicare a exercitării acțiunii penale, lipsa probelor), nemotivarea ordonanţei prin care s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar, impunerea altor obligaţii decât cele expres şi limitativ prevăzute de lege. Toate aceste vicii se subsumează unor condiții de legalitate care, odată dovedite, fac inutilă analiza elementelor ce țin de temeinicie, se arată în document", potrivit ziare.com.

Kovesi este acuzată că ar fi primit, în 2011, în calitate de procuror general, peste 260.000 lei de la Sebastian Ghita, pentru extrădarea lui Nicolae Popa din Indonezia, beneficiul pentru magistrat fiind de imagine.

Judecătorul spune că probele arată derularea unei proceduri de achiziție pentru aducerea în țară a lui Nicolae Popa.

"Crearea unui beneficiu de imagine apare neverosimil in contextul functiei exercitate si atributiilor acesteia, intrucat, lipsind atributiile legale in procedura extradarii, nu se putea asuma un merit individual in cazul reusitei", spune judecatorul.

Francisca Vasile spune că "nicio proba (obiectiva), alta decat cele emanate de la denuntator, direct sau prin terti, nu surprinde interferenta procurorului general Laura Codruta Kovesi in stabilirea, divizarea ori alte manopere referitoare la pretul transportului aerian si plata acestuia".

Legat de acuzatia de abuz in serviciu, in motivare se precizeaza ca "nu au fost probate conditiile de tipicitate obiectiva si/sau subiectiva ale infractiunii".

Referitor la suspiciunea de marturie mincinoasa, judecatorul precizeaza ca procurrul de caz nu a explicat de ce o presupusa relatie privata intre Kovesi si Ghita ar fi "o imprejurare esentiala pentur cercetare".

"In ceea ce priveste suportul probator aferent acestei acuzatii se constata ca se margineste la propria declaratie a martorului, devenit inculpat in prezenta cauza. Un singur mijloc de proba, avand ca sursa singulara faptuitorul, nu poate fi suficient pentru sustinerea acuzatiei, cu atat mai mult cu cat proba nu este nici pertinenta", spune judecatorul.

In motivare se mentioneaza ca Adina Florea nu a indicat concret motivele pentru luarea controlului judiciar. Judecatorul spune ca procurorul de caz a impus interdictiile in mod arbitrar

"Este extrem de neclar cum a ajuns procurorul de caz la ideea posibilei sustrageri de la cercetare ori la posibile incercari de influentare a martorilor, neexistand niciun vag inceput de dovada in acest sens.

De asemenea, este imposibil de decelat cum a ajuns procurorul la ideea potentialului infractional ulterior, respectiv la necesitatea prevenirii savarsirii unei alte infractiuni", se arata in document.