ICCJ: Nicusor Daniel Constantinescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare. Decizia este definitiva

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,a fost condamnat definitiv de judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 10 ani de închisoare cu executare. În primă instanţă, fostul lider CJC a fost condamnat la 15 ani de închisoare.Reamintim că, în luna iulie 2016,, judecător al Curţii de Apel Bucureşti, a dictat în acest dosar peste 70 de ani de închisoare. Nicuşor Daniel Constantinescu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, a luat 15 ani de închisoare., fost director general al Direcţiei Generale Economico-Financiare din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de încercare de şase ani.-şef în cadrul Direcţiei Generale de Urbanism şi Lucrări Publice a Consiliului Judeţean Constanţa, patru ani şi zece luni de închisoare., şef al Serviciului Utilităţi Publice din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, patru ani şi zece luni de închisoare., inginer în cadrul Serviciului Utilităţi Publice din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de şase ani.director general al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, şase ani şi patru luni de închisoare.inginer silvic în cadrul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de cinci ani., pedeapsa de 300 de zile amendă penală în cuantum de 1.000 de lei pe zi-amendă, aşadar, 300.000 de lei amendă penală. Regiei i-a mai fost aplicată pedeapsa complementară a publicării hotărârii de condamnare, prin intermediul postului de televiziune local TV Neptun Constanţa, în număr de zece apariţii, cel mult una pe săptămână, apariţii constând în citirea şi afişarea simultan, pe o durată de minimum cinci minute, a extrasului din hotărârea de condamnare privitor la inculpată, conţinând descrierea faptelor pentru care s-a dispus condamnarea, astfel cum au fost reţinute în considerentele hotărârii de condamnare, încadrarea juridică şi pedepsele aplicate., administrator al SC Rom Coman SRL, nouă ani şi opt luni de închisoare., administrator al SC Rom Coman SRL, nouă ani şi opt luni de închisoare.a primit pedeapsa de 300 de zile amendă penală în cuantum de 500 de lei per zi-amendă, aşadar 150.000 de lei amendă penală., notar public, al cărei nume apare printre inculpaţii celebrului Dosar al Retrocedărilor din Constanţa, trei ani de închisoare cu suspendare condiţionată., fost primar al comunei Lipniţa, trei ani de închisoare cu executare., fost secretar al comunei Lipniţa, trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de supraveghere de patru ani., fost director general al Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată pe un termen de încercare de patru ani., administrator al SC Stop SRL, cinci ani de închisoare.- 600.000 de lei amendă penală.„Aplică inculpatei pedeapsa complementară a publicării hotărârii de condamnare, prin intermediul postului de televiziune local TV Neptun şi prin intermediul unui post naţional de televiziune, în număr de câte cinci apariţii în cazul fiecăruia din cele două posturi, cu o frecvenţă de cel mult o apariţie pe săptămână, publicarea constând în citirea şi afişarea, simultan, pe o durată de minimum cinci minute, a extrasului din hotărârea de condamnare privitor la inculpată, conţinând descrierea faptelor pentru care s-a dispus condamnarea, astfel cum au fost reţinute în considerentele hotărârii de condamnare, încadrarea juridică şi pedepsele aplicate“, potrivit minutei judecătoreşti.şi, foşti directori generali ai Direcţiei Buget-Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, câte doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată. De menţionat că judecătoareaa luat act că persoana vătămată Consiliul Judeţean Constanţa nu s-a constituit parte civilă în cauză.În continuare, instanţa a confiscat de la Victor Aurelian Coman şi Daniel Dan Popa câte 11.893.084,31 de lei, de la Nicuşor Daniel Constantinescu, suma de 8.587.504,84 de lei, de la Felicia Tăicuţu, suma de 186.543,45 de lei, de la Tudorel Pârvu şi Dima Bogdan Gavrilă, câte 55.030,83 de lei, de la Titi Cenuşă, Lucian Simion, Constantin Vlăducă, Adrian George Gâmbuţeanu şi Gică Ene, câte 131.512,45 de lei.Mai departe, instanţa a desfiinţat contractul de vânzare-cumpărare autentificat de BNP Darie Ruxandra Luminiţa sub numărul 548/17.07.2009, având ca obiect bunul imobil notat cu numărul cadastral 10193 - Port Izvoarele, HCJC nr. 90/16.03.2009, HCL Lipniţa nr. 50/28.09.2007 şi HCL Lipniţa nr. 51/28.09.2007 şi a dispus revenirea imobilului în proprietatea publică a statului.6854/2/2014 -- Admite apelurile declarate de inculpaţii Constantinescu Nicuşor Daniel, Tăicuţu Felicia, Cenuşă Titi, Simion Lucian, Vlăducă Constantin, Gâmbuţeanu Adrian George, Ene Gică, Coman Victor Aurelian, Popa Daniel-Dan, Darie Ruxandra Luminiţa, Onescu Florin Georgel, Geileanu Nela, Ţiţimeaua Ionuţ, Zelcă Costică, Pârvu Tudorel, Gavrilă-Dima Bogdan Teoniu, S.C. Stop S.R.L. şi Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa şi de persoana vătămată Consiliul Judeţean Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 142/F din 29 iulie 2016 şi a încheierii de îndreptare de eroare materială din 7 octombrie 2016, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală în dosarul nr. 6854/2/2014 şi extinde efectele acestora asupra intimatei inculpate S.C. Rom Coman S.R.L. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală apelată ?i în totalitate încheierea din data de 7 octombrie 2016, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală şi, rejudecând, în fond:I. Descontopete pedeapsa rezultantă de 15 ani închisoare şi 10 ani interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a, b ?i c (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestiune sau control în cadrul unei entităţi juridice de drept sau interes public) Cod penal din 1969, aplicată inculpatului, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor ?i sporul de 3 ani închisoare. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălarea banilor, prevăzută de art. 23 alin.1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal, şi a infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal. Înlătură din con?inutul pedepselor complementare şi accesorii aplicate inculpatului interzicerea dreptului de a alege, prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. a teza I Cod penal din 1969. Reduce durata pedepselor principale şi complementare aplicate inculpatului, după cum urmează: - 5 ani închisoare şi 5 ani interzicerea, ca pedeapsă complementară, a drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestiune sau control în cadrul unei entităţi juridice de drept sau interes public) Cod penal din 1969, pentru infracţiunea de abuz în serviciu prevăzută de art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 248 cu aplicarea art. 41 alin. 2, art.75 lit. a Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal; - 8 ani închisoare ?i 5 ani interzicerea, ca pedeapsă complementară, a drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestiune sau control în cadrul unei entităţi juridice de drept sau interes public) Cod penal din 1969, pentru infracţiunea de abuz în serviciu prevăzută de art.13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 248 raportat la art. 248/1, cu aplicarea art.41 alin.2, art.75 lit. a Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal; - 5 ani închisoare ?i 5 ani interzicerea, ca pedeapsă complementară, a drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestiune sau control în cadrul unei entităţi juridice de drept sau interes public) Cod penal din 1969, pentru infracţiunea de abuz în serviciu prevăzută de art.13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 248 raportat la art. 248/1, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art.75 lit. a Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal. În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin.1 lit. b şi art. 36 alin.1 Cod penal din 1969, contopeşte pedepsele de 5 ani închisoare, 8 ani închisoare şi 5 ani închisoare astfel reduse cu pedeapsa de 5 ani închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 387 din 28.10.2015 a Tribunalului Constanţa - Secţia penală, definitivă prin decizia penală nr.768 din 29.06.2016 a Curţii de Apel Constanţa - Secţia penală, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin. 1, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, şi aplică pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani închisoare, urmând ca, în final,. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerci?iul drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestiune sau control în cadrul unei entităţi juridice de drept sau interes public) Cod penal din 1969, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 2 şi 3 Cod penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestiune sau control în cadrul unei entităţi juridice de drept sau interes public) Cod penal din 1969, pe o durată de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.II. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată inculpateiîn pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor ?i sporul de 1 an închisoare. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpata Tăicuţu Felicia sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 33 lit. a - art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969, contopeşte pedepsele de 2 ani închisoare, 2 ani închisoare şi 2 ani închisoare stabilite prin sentin?a penală şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, urmând ca, în final, inculpata Tăicu?u Felicia să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. În baza art. 86/1 Cod penal din 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale pe un termen de încercare de 6 ani, stabilit în condiţiile art. 86/2 Cod penal din 1969, pe durata căruia inculpata va respecta măsurile de supraveghere stabilite prin sentinţa penală. III. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Cenuşă Titi sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art.13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 297 alin.1 şi art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1, art.77 lit. a şi art. 5 Cod penal, şi a infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. IV. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Simion Lucian sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 297 alin.1 şi art. 309 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1, art.77 lit. a şi art. 5 Cod penal, şi a infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. V. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Vlăducă Constantin în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor. Înlătură sporul de 1 an închisoare. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Vlăducă Constantin sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Dispune ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată prin sentin?a penală pentru săvărşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. art.13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 248 raportat la art. 248/1 cu aplicarea art. 41 alin.2, art.75 lit. a, art. 74 al. 2, art. 80 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. În baza art. 86/1 Cod penal din 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit în condiţiile art. 86/2 Cod penal din 1969, pe durata căruia inculpatul Vlăducă Constantin va respecta măsurile de supraveghere stabilite prin sentinţa penală. VI. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 6 ani şi 4 luni închisoare şi 5 ani interzicerea exerci?iului drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, g (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată sau de interes public) şi k Cod penal, aplicată inculpatului Gâmbuţeanu Adrian George în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor. Înlătură sporul de 4 luni închisoare. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art.26 Cod penal din 1969 raportat la art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 248 raportat la art. 248/1 cu aplicarea art. 41 alin.2, art. 75 lit. a, art. 74 alin.1 lit. a, art. 80 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu. În baza art. 71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerci?iul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c (dreptul de a ocupa o func?ie de conducere, gestiune sau control în cadrul unei entităţi juridice de drept sau interes public) Cod penal din 1969, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exerci?iul drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, b ?i c (dreptul de a ocupa o func?ie de conducere, gestiune sau control în cadrul unei entităţi juridice de drept sau interes public) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 4 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. VII. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Ene Gică, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor. Înlătură sporul de 1 an închisoare. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Ene Gică sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Dispune ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală pentru săvărşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu prevăzută de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art.13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 248 raportat la art. 248/1, cu aplicarea art. 41 alin.2, art.75 lit. a, art. 74 alin. 2, art.80 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. În baza art.86/1 Cod penal din 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit în condiţiile art. 86/2 Cod penal din 1969, pe durata căruia inculpatul Ene Gică va respecta măsurile de supraveghere stabilite prin sentinţa penală. VIII. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 300 zile amendă penală în cuantum de 1.000 lei per zi-amendă, respectiv 300.000 lei amendă penală, aplicată inculpatei persoană juridică R.A.J.D.P. Constanţa, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor. Înlătură sporul de 50 de zile amendă. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpata persoană juridică R.A.J.D.P. Constanţa sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal. În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 13/2 din Legea nr.78/2000, raportat la art. 248 raportat la art. 248/1 cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 75 lit. a Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpata persoană juridică R.A.J.D.P. CONSTANŢA la pedeapsa de 200.000 lei amendă penală. În baza art. 53/2 raportat la art. 53/1 alin.2 lit. e ?i art. 71/7 Cod penal din 1969, aplică inculpatei pedeapsa complementară privind difuzarea hotărârii de condamnare, prin intermediul postului de televiziune local TV Neptun Constanţa, în număr de 10 apariţii, cel mult una pe săptămână, apariţii constând în citirea şi afişarea simultan, pe o durată de minim 5 minute, a extrasului din hotărârea de condamnare privitor la inculpată, conţinând descrierea faptei pentru care s-a dispus condamnarea, astfel cum a fost reţinută în considerentele hotărârii de condamnare, încadrarea juridică şi pedeapsa aplicată. IX. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 9 ani şi 8 luni închisoare şi 5 ani interzicerea exerci?iului drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, g (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată sau de interes public) şi k Cod penal, aplicată inculpatului Coman Victor Aurelian în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor ?i sporul de 4 ani şi 8 luni închisoare. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Coman Victor Aurelian sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, şi a infracţiunii de spălarea banilor, prevăzută de art. 29 alin.1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 248 raportat la art.248/1, cu aplicarea art. 41 alin.2, art.75 lit. a, art. 74 alin.1 lit. a, art. 80 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Coman Victor Aurelian la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exerci?iul drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, b ?i c (dreptul de a ocupa o func?ie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată) Cod penal din 1969, pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 386 alin. 1 din Codul de procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina inculpatului Coman Victor Aurelian din infrac?iunile concurente prevăzute de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 şi art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în infrac?iunea unică prevăzută de art. 9 alin.1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005. În baza art. 9 alin.1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, condamnă pe inculpatul Coman Victor Aurelian la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b, g (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată) Cod penal, pe o durată de 4 ani. În temeiul art. 65 alin.1 şi alin. 3 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerci?iul aceloraşi drepturi, prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b, g (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată) Cod penal. Înlătură din conţinutul pedepselor complementare şi accesorii aplicate inculpatului pe lângă pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru săvărşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit. e din Legea nr. 241/2005, interdicţia exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. d ?i k Cod penal. Reduce durata pedepsei complementare anterior menţionate, de la 5 ani la 4 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 38 - art. 39 alin.1 lit. b Cod penal ?i art. 10 din Legea nr. 187/2012 contopeşte pedepsele de 3 ani închisoare, 1 an închisoare (stabilite prin sentin?a penală), 3 ani închisoare şi 3 ani închisoare (stabilite prin prezenta) şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, pe care o sporeşte cu o treime din restul pedepselor aplicate, respectiv, 2 ani şi 4 luni închisoare, în final inculpatul Coman Victor Aurelian urmând a executa pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 4 luni închisoare. În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b, g (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată) Cod penal, pe o durată de 4 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 45 alin.5 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b, g (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată) Cod penal, pe durata executării pedepsei principale. X. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 9 ani şi 8 luni închisoare şi 5 ani interzicerea exerci?iului drepturilor drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, g (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată sau de interes public) şi k Cod penal, aplicată inculpatului Popa Daniel Dan în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor ?i sporul de 4 ani şi 8 luni închisoare. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Popa Daniel Dan sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, şi a infracţiunii de spălarea banilor, prevăzută de art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 248 raportat la art.248/1, cu aplicarea art. 41 alin.2, art.75 lit. a, art. 74 alin.1 lit. a, art. 80 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Popa Daniel Dan la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exerci?iul drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, b ?i c (dreptul de a ocupa o func?ie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată) Cod penal din 1969, pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 386 alin. 1 din Codul de procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina inculpatului Popa Daniel Dan din infrac?iunile concurente prevăzute de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 şi art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în infrac?iunea unică prevăzută de art. 9 alin.1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005. În baza art. 9 alin.1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, condamnă pe inculpatul Popa Daniel Dan la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b, g (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată) Cod penal, pe o durată de 4 ani. În temeiul art. 65 alin.1 şi alin. 3 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerci?iul aceloraşi drepturi, prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b, g (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată) Cod penal. Înlătură din conţinutul pedepselor complementare şi accesorii aplicate inculpatului pe lângă pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru săvărşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit. e din Legea nr. 241/2005, interdicţia exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. d ?i k Cod penal. Reduce durata pedepsei complementare anterior menţionate, de la 5 ani la 4 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 38 - art. 39 alin.1 lit. b Cod penal ?i art. 10 din Legea nr. 187/2012 contopeşte pedepsele de 3 ani închisoare, 1 an închisoare (stabilite prin sentin?a penală), 3 ani închisoare şi 3 ani închisoare (stabilite prin prezenta) şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, pe care o sporeşte cu o treime din restul pedepselor aplicate, respectiv, 2 ani şi 4 luni închisoare, în final inculpatul Popa Daniel Dan urmând să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 4 luni închisoare. În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b, g (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată) Cod penal, pe o durată de 4 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 45 alin.5 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b, g (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată) Cod penal, pe durata executării pedepsei principale. XI. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 300 zile amendă penală în cuantum de 500 lei per zi-amendă, respectiv 150.000 lei amendă penală, aplicată inculpatei persoană juridică S.C.Rom Coman S.R.L., în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor. Înlătură sporul de 50 de zile amendă. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpata persoană juridică S.C. Rom Coman S.R.L. sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 13/2 din Legea nr.78/2000, raportat la art. 248 raportat la art. 248/1 cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 75 lit. a Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpata persoană juridică S.C. Rom Coman S.R.L. la pedeapsa de 100.000 lei amendă penală. În baza art. 53/2 raportat la art. 53/1 alin.2 lit. a ?i art. 71/2 Cod penal din 1969, aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării. XII. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpata Darie Ruxandra Luminiţa sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de complicitate la spălarea banilor prevăzută de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 23 alin.1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. XIII. Înlătură din conţinutul pedepselor complementare şi accesorii aplicate inculpatului Onescu Florin Georgel pe lângă pedeapsa principală de 3 ani închisoare interdicţia exercitării dreptului de a alege, prevăzut de art. 66 alin.1 lit. d Cod penal, precum şi interdicţia dreptului de a ocupa o funcţie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată, prevăzut de art. 66 alin.1 lit. g Cod penal. Reduce durata pedepsei complementare anterior menţionate de la 5 ani la 4 ani, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 91 Cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Onescu Florin Georgel prin sentin?a penală, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, stabilit în condiţiile art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin.1 şi 2 lit. d Cod penal, pe durata acestui termen, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere şi obligaţii: - se va prezenta la Serviciul de probaţiune Constanţa la datele stabilite de consilierul de probaţiune, - va primi vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, - va anunţa în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, - va comunica schimbarea locului de muncă, - va comunica informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă, - nu va părăsi teritoriul României fără acordul instanţei. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 100 de zile, în cadrul Direc?iei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constan?a sau în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice din localitatea Constanţa. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, pedeapsa accesorie a interzicerii exerci?iului drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, g ?i k din Codul penal se va executa numai în caz de executare a pedepsei principale, pe durata prevăzută de art. 65 alin. 3 Cod penal. XIV. Înlătură din conţinutul pedepselor complementare şi accesorii aplicate inculpatei Geileanu Nela pe lângă pedeapsa principală de 3 ani închisoare interdicţia exercitării dreptului de a alege, prevăzut de art. 66 alin.1 lit. d Cod penal, precum şi interdicţia dreptului de a ocupa o funcţie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată, prevăzut de art. 66 alin.1 lit. g Cod penal. Reduce durata pedepsei complementare anterior menţionate, de la 5 ani la 4 ani, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. XV. În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art.13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 raportat la art. 248/1, cu aplicarea art. 41 alin.2, art.75 lit. a, art. 74 alin.1 lit. a şi b, art. 80 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Zelcă Costică la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exerci?iului drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, b ?i c (dreptul de a ocupa o func?ie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată) Cod penal din 1969, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerci?iul drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, b ?i c (dreptul de a ocupa o func?ie de conducere, gestionare sau administrare într-o entitate economică privată) Cod penal din 1969 pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 86/1 Cod penal din 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale pe un termen de încercare de 6 ani, stabilit în condiţiile art. 86/2 Cod penal din 1969. Pe durata termenului de încercare, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: - se va prezenta la datele fixate de consilierul de probaţiune din cadrul Serviciului de Probaţiune Constanţa, - va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea, - va comunica şi justifica schimbarea locului de muncă, - va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86/4 Cod penal din 1969 privind revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin 5 Cod penal din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. XVI. Înlătură dispoziţia de condamnare a inculpatei persoană juridică S.C. Stop S.R.L. la pedeapsa la pedeapsa de 150 zile amendă, în cuantum de 2000 lei per zi amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal şi aplicarea dispoziţiilor art. 38 – 39 alin.1 lit. c Cod penal privind concursul de infracţiuni. În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art.13/2 din Legea nr.78/2000, raportat la art. 248 raportat la art. 248/1 cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 75 lit. a Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal, condamnă pe inculpata persoană juridică S.C. Stop S.R.L. la pedeapsa de 400.000 lei amendă penală. În baza art. 53/2 raportat la art. 53/1 alin.2 lit. e ?i art. 71/7 Cod penal din 1969, aplică inculpatei pedeapsa complementară privind difuzarea hotărârii de condamnare, prin intermediul postului de televiziune local TV Neptun şi prin intermediul unui post naţional de televiziune, în număr de câte 5 apariţii în cazul fiecăruia din cele două posturi, cu o frecvenţă de cel mult o apariţie pe săptămână, publicarea constând în citirea şi afişarea, simultan, pe o durată de minim 5 minute, a extrasului din hotărârea de condamnare privitor la inculpată, conţinând descrierea faptei pentru care s-a dispus condamnarea, astfel cum a fost reţinută în considerentele hotărârii de condamnare, încadrarea juridică şi pedeapsa aplicată. În baza art.112 alin. 1 lit. e Cod penal confiscă de la inculpaţii Coman Victor Aurelian şi Popa Daniel Dan suma de câte 7.184.628,81 lei. Men?ine măsurile asigurătorii luate prin ordonan?a nr. 215/P/2013 din data de 22.10.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Constan?a asupra bunurilor apar?inând inculpatului Coman Victor Aurelian (f. 345/vol. 21 d.u.p), precum ?i prin sentin?a penală apelată asupra bunurilor apar?inând inculpatului Popa Daniel Dan, până la concuren?a valorii sumelor supuse confiscării speciale. Înlătură dispozi?ia de luare a măsurii de siguran?ă a confiscării speciale de la inculpa?ii Constantinescu Nicu?or Daniel, Tăicu?u Felicia, Pârvu Tudorel, Gavrilă Dima Bogdan Teoniu, Cenu?ă Titi, Simion Lucian, Vlăducă Constantin, Gâmbu?eanu Adrian George ?i Ene Gică. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, ridică măsurile asigurătorii luate după cum urmează: - asupra bunurilor apar?inând inculpatei Darie Ruxandra Luminiţa, prin ordonanţa nr. 215/P/2013 din 07.04.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Constan?a (f. 261/vol. 21 d.u.p); - asupra bunurilor apar?inând inculpatului Onescu Florin Georgel, prin ordonanţa nr. 215/P/2013 din 03.04.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Constan?a (f. 127/vol. 21 d.u.p); - asupra bunurilor apar?inând inculpatului Ene Gică, prin ordonanţa nr. 215/P/2013 din 07.04.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Constan?a (f. 239/vol. 21 d.u.p); - asupra bunurilor apar?inând inculpatului Ţiţimeaua Ionuţ, prin ordonanţa nr. 215/P/2013 din 03.04.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Constan?a (f. 139/vol. 21 d.u.p); - asupra bunurilor apar?inând inculpatului Simion Lucian, prin ordonanţa nr. 215/P/2013 din 22.10.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Constan?a (f. 343/vol. 21 d.u.p); - asupra bunurilor apar?inând inculpatului Pârvu Tudorel, prin ordonanţa nr. 215/P/2013 din 22.10.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Constan?a (f. 339/vol. 21 d.u.p); - asupra bunurilor apar?inând inculpatului Zelcă Costică, prin ordonanţa nr. 215/P/2013 din 22.10.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Constan?a (f. 341/vol. 21 d.u.p); - asupra bunurilor apar?inând inculpatului Cenu?ă Titi, prin ordonanţa nr. 215/P/2013 din 22.10.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Constan?a (f. 347/vol. 21 d.u.p); - asupra bunurilor apar?inând inculpaţilor Constantinescu Nicuşor Daniel, Tăicuţu Felicia, Gavrilă Dima Bogdan Teoniu, Vlăducă Constantin şi Gâmbuţeanu Adrian George, prin sentin?a penală apelată. Respinge ca rămasă fără obiect cererea formulată de numi?ii Ioni?ă Ion ?i Ioni?ă Aurelia, având ca obiect ridicarea sechestrului asigurător dispus asupra imobilului indicat de ace?tia în cererea din data de 09.10.2017. Obligă inculpaţii Constantinescu Nicuşor Daniel, Tăicuţu Felicia, Vlăducă Constantin, Gâmbuţeanu Adrian George, Ene Gică, R.A.J.D.P. Constanţa, Coman Victor Aurelian, Popa Daniel Dan, S.C. Rom Coman S.R.L., Ţiţimeaua Ionuţ, Zelcă Costică, S.C. Stop S.R.L., Pârvu Tudorel şi Gavrilă Dima Bogdan Teoniu la plata sumei de câte 442,85 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în primă instan?ă (onorariu avocat) către persoana vătămată Consiliul Judeţean Constanţa. Înlătură dispoziţia de obligare a inculpaţilor Cenuşă Titi, Simion Lucian şi Darie Ruxandra Luminiţa la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în primă instan?ă. În baza art. 274 alin. 2 Cod de procedură penală obligă pe inculpaţii Constantinescu Nicuşor Daniel, Coman Victor Aurelian şi Popa Daniel Dan la plata sumei de câte 5.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar pe inculpaţii Tăicuţu Felicia, Vlăducă Constantin, Gâmbuţeanu Adrian George, Ene Gică, Onescu Florin Georgel, Geileanu Nela, Ţiţimeaua Ionuţ, Zelcă Costică, Pârvu Tudorel, Gavrilă Dima Bogdan Teoniu, R.A.J.D.P. Constanţa, S.C.Rom Coman S.R.L. şi S.C. Stop S.R.L. la plata sumei de câte 4000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, restul cheltuielilor judiciare avansate în primă instan?ă rămânând în sarcina statului. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelurilor rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelanţii inculpaţi Constantinescu Nicuşor Daniel, Tăicuţu Felicia, Cenuşă Titi, Simion Lucian, Gâmbuţeanu Adrian George, Coman Victor Aurelian, Popa Daniel-Dan, Darie Ruxandra Luminiţa, Onescu Florin Georgel, Geileanu Nela, Zelcă Costică, Pârvu Tudorel, S.C. Stop S.R.L., în cuantum de câte 1253 lei, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelanţii inculpaţi Vlăducă Constantin, Ene Gică, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa şi pentru intimata inculpată S.C.Rom Coman S.R.L., în cuantum de câte 1553 lei, onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul inculpat Gavrilă Dima Bogdan Teoniu, în cuantum de 1400 lei, precum şi onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul inculpat Ţiţimeaua Ionuţ, în cuantum de 500 lei, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 iulie 2019.