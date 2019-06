ICCJ: Noutati cu privire la dosarul in care Nicusor Constantinescu a fost condamnat la 15 ani de inchisoare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat din nou pronunţarea în dosarul în care Nicuşor Daniel Constantinescu este cercetat pentru fapte de corupţie. Astfel, la şedinţa din data de 13 iunie, magistraţii au decis amânarea cauzei pentru data de 26 iunie 2019. De altfel, judecătorii au admis o cerere prin care apelanţii inculpaţi au sesizat Curtea Constituţională cu privire la anumite dispoziţii.„Detalii soluţie: I. Admite cererea formulată de apelanţii-inculpaţi Cenuşă Titi, Simion Lucian şi Popa Daniel Dan şi dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 alin. 1 Cod procedură penală. Definitivă. II. Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000, formulată de apelanţii-inculpaţi Onescu Florin Georgel şi Geileanu Nela, precum şi cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. 3 din Legea nr. 47/1992, formulată de apelantul-inculpat Simion Lucian. Cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5 iunie 2019”.Reamintim că, în luna iulie 2016,al Curţii de Apel Bucureşti, a dictat în acest dosar peste 70 de ani de închisoare., fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, a luat 15 ani de închisoare., fost director general al Direcţiei Generale Economico-Financiare din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de încercare de şase ani., arhitect-şef în cadrul Direcţiei Generale de Urbanism şi Lucrări Publice a Consiliului Judeţean Constanţa, patru ani şi zece luni de închisoare., şef al Serviciului Utilităţi Publice din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, patru ani şi zece luni de închisoare., inginer în cadrul Serviciului Utilităţi Publice din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de şase ani., director general al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, şase ani şi patru luni de închisoare.inginer silvic în cadrul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de cinci ani.pedeapsa de 300 de zile amendă penală în cuantum de 1.000 de lei pe zi-amendă, aşadar, 300.000 de lei amendă penală. Regiei i-a mai fost aplicată pedeapsa complementară a publicării hotărârii de condamnare, prin intermediul postului de televiziune local TV Neptun Constanţa, în număr de zece apariţii, cel mult una pe săptămână, apariţii constând în citirea şi afişarea simultan, pe o durată de minimum cinci minute, a extrasului din hotărârea de condamnare privitor la inculpată, conţinând descrierea faptelor pentru care s-a dispus condamnarea, astfel cum au fost reţinute în considerentele hotărârii de condamnare, încadrarea juridică şi pedepsele aplicate.Victor Aurelian Coman, administrator al SC Rom Coman SRL, nouă ani şi opt luni de închisoare., administrator al SC Rom Coman SRL, nouă ani şi opt luni de închisoare.SC Rom Coman SRL a primit pedeapsa de 300 de zile amendă penală în cuantum de 500 de lei per zi-amendă, aşadar 150.000 de lei amendă penală.Ruxandra Luminiţa Darie, notar public, al cărei nume apare printre inculpaţii celebrului Dosar al Retrocedărilor din Constanţa, trei ani de închisoare cu suspendare condiţionată., fost primar al comunei Lipniţa, trei ani de închisoare cu executare.Nela Geileanu, fost secretar al comunei Lipniţa, trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de supraveghere de patru ani., fost director general al Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată pe un termen de încercare de patru ani., administrator al SC Stop SRL, cinci ani de închisoare.SC Stop SRL - 600.000 de lei amendă penală.„Aplică inculpatei pedeapsa complementară a publicării hotărârii de condamnare, prin intermediul postului de televiziune local TV Neptun şi prin intermediul unui post naţional de televiziune, în număr de câte cinci apariţii în cazul fiecăruia din cele două posturi, cu o frecvenţă de cel mult o apariţie pe săptămână, publicarea constând în citirea şi afişarea, simultan, pe o durată de minimum cinci minute, a extrasului din hotărârea de condamnare privitor la inculpată, conţinând descrierea faptelor pentru care s-a dispus condamnarea, astfel cum au fost reţinute în considerentele hotărârii de condamnare, încadrarea juridică şi pedepsele aplicate“, potrivit minutei judecătoreşti.şifoşti directori generali ai Direcţiei Buget-Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, câte doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată.De menţionat că judecătoarea Ana Maria Trancă a luat act că persoana vătămată Consiliul Judeţean Constanţa nu s-a constituit parte civilă în cauză.În continuare, instanţa a confiscat de la Victorşicâte 11.893.084,31 de lei, de la Nicuşor Daniel Constantinescu, suma de 8.587.504,84 de lei, de la Felicia Tăicuţu, suma de 186.543,45 de lei, de la Tudorel Pârvu şi Dima Bogdan Gavrilă, câte 55.030,83 de lei, de la Titi Cenuşă, Lucian Simion, Constantin Vlăducă, Adrian George Gâmbuţeanu şi Gică Ene, câte 131.512,45 de lei.Mai departe, instanţa a desfiinţat contractul de vânzare-cumpărare autentificat de BNP Darie Ruxandra Luminiţa sub numărul 548/17.07.2009, având ca obiect bunul imobil notat cu numărul cadastral 10193 - Port Izvoarele, HCJC nr. 90/16.03.2009, HCL Lipniţa nr. 50/28.09.2007 şi HCL Lipniţa nr. 51/28.09.2007 şi a dispus revenirea imobilului în proprietatea publică a statului.