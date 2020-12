„Icoana” unui candidat PNL, in „procesiune electorala” prin județ. FOTO

Fostul primar din Turceni, Ion Iordache, își promovează imaginea obligându-și stafful de campanie să colinde cu tabloul său pe post de icoană. Este cel mai bogat afacerist din Gorj, după ce a fost primar în Turceni. A sărit de la PDL la ALDE, ba chiar și la PSD, iar acum este ”omul potrivit” pentru a […] The post „Icoana” unui candidat PNL, în „procesiune electorală” prin județ. FOTO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.