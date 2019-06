Idei de vacanta la munte, in Romania. 7 locuri frumoase de vizitat, in 2019

Munte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cand caldura verii devine sufocanta, cu totii cautam un loc racoros, cu privelisti frumoase pentru a ne petrece vacanta. Iata cateva idei de vacanta la munte in Romania in articolul de pe a1.ro Daca te pregatesti de concediu, dar nu ai marcat inca un loc pe harta, nu ezita sa alegi o destinatie de vacanta in Romania. Un loc linistit, cu aer curat si plin de verdeata poate fi prilejul ideal pentru a te relaxa cateva zile, chiar si atunci cand e vorba de un weekend. Iata cateva idei de vacanta ce te vor ajuta sa te decizi unde sa pleci la munte vara asta. Idei de vacanta la munte in Romania – Valea Doftanei Un colt de paradis amplasat intr-un cadru pitoresc situat in partea nordica a judetului Pr ...