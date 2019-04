Idei pentru masa festiva: Oua umplute

oua umplute google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aperitive usor de preparat si destul de rapid sunt ouale umplute. La oua umplute putem apela oricand, fie ca vrem o masa festiva, fie ca vrem pur si simplu o masa frumos decorata in familie sau cu prietenii. Oua umplute cu pate si maioneza Ingrediente: 10 oua, 1 pate de porc sau pasare, smantana, ulei pentru maioneza, 1 lingurita de mustar Preparare: Fierbi ouale bine. Dupa ce le cureti si le tai in doua, scoti galbenusul si il pui intr-un bol separat. Amesteci apoi toate galbenusurile cu pateul, apoi umpli jumatatile cu aceasta pasta. Faci o maioneza in care pui la inceput o lingurita de mustar pentru a nu se taia si la final o amesteci cu smantani. Torni amestecul intr-un vas intins si incep ...