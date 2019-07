barbat alb negru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Identitatea celui mai tanar terorist din istoria Marii Britanii, care a planuit sa omoare ofiteri de politie in Australia, va ramane secreta pentru tot restul vietii sale in urma unei decizii a tribunalelor, informeaza The Guardian. Adolescentul, din Blackburn, care poate fi identificat doar ca RXG, a transmis mesaje criptate la varsta de 14 ani, indrumand un jihadist australian sa lanseze atacuri la o parada de ANZAC Day in 2015. Avand acum 18 ani, el a fost condamnat la inchisoare pe viata de tribunalul din Manchester in octombrie 2015 dupa ce a recunoscut ca a indemnat la terorism. In mod normal, interdictia de a i se face publica identitatea emisa la acea vreme, ar fi expirat la implinirea varste ...