Iei paracetamol? Vezi cum se poate ajunge la hepatita

Paracetamol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile franceze avertizeaza ca depasirea dozelor prescrise de medici poate afecta grav ficatul. Potrivit statisticilor, supradozajul de medicamente care contin paracetamol constituie prima cauza de cresterea a cazurilor de hepatita in Franta. Totul, in conditiile in care anual in Hexagon se vand un miliard de cutii de paracetamol, iar in 2018 unui francez din doi i s-au prescris medicamente cu aceasta substanta de baza. De aceea, pe cutii apare acum si un anunt cu litere mari, rosii - supradozaj egal pericol. 7 lucruri pe care nu ar trebui sa le faci niciodata pe stomacul gol. Daca tii la sanatatea ta, le vei evita Medicii spun ca trebuie respectate indicatiile lor - de maximum trei pastile pe zi, ...