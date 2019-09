Ies la iveala informații explozive despre monstrul din Caracal - Un martor audiat de DIICOT rupe tacerea: Dinca era urmarit de procurori inca din ianuarie

Un martor a declarat la România TV că Gheorghe Dincă era urmărit de procurori încă de la începutul anului 2019. Bărbatul intervievat a fost audiat de DIICOT pentru că i-a vândut un telefon criminalului de la Caracal în luna ianuarie a acestui an.

"A venit Poliţia aici şi m-a invitat la DIICOT. M-am dus acolo, am dat declaraţie, m-au întrebat de un telefon Nokia. Domle nu-mi aduc aminte de acest telefon Nokia. Îmi aduc aminte că am avut două telefoane Alcatel micuţe, cu butoane, şi unul cu butoane mai mari pentru nevăzători", şi-a început martorul povestea. El a subliniat că totul s-a petrecut înainte de izbucnirea scandalului de la Caracal.

"Cei de la DIICOT spuneau că s-ar fi găsit numărul meu de telefon în acel telefon. Şi am spus, domle nu contest că, în general, aşa procedez îmi pun şi eu cartela acolo, dar nu reţin", şi-a continuat martorul povestea. "Mi-au arătat poze cu Dincă. Deci am realizat după aceea, când am văzut la televizor ştirile. Acel telefon al meu ar fi fost cumpărat de acel Dincă", a mai spus martorul, pentru România TV.

Bărbatul a explicat că a fost chemat pentru prima oară la audieri la DIICOT pe acest subiect în luna ianuarie a acestui an, deci cu mult timp înainte de izbucnirea scandalului de la Caracal.