Ies la iveala noi detalii in cazul fetei de 11 ani gasita moarta

Fetita de 11 ani gasita moarta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curg detaliile socante legate de cazul Adrianei Fieraru, fetita gasita moarta dupa ce a disparut dintr-un sat din judetul Dambovita. Ultimele informatii vorbesc despre un posibil scenariu pus la cale de principalul suspect. Acesta, un cetatean batav, ar fi venit in Romania special pentru a abuza sexual minori lipsiti de aparare!!! Mai mult de atat olandezul a parasit deja tara, iar Politia incearca acum in disperare sa-i dea de urme! Date fiind multitudinea de informatii, este bine de recapitulat. Ce se stie pana in momentul de fata: fetita Mihaela Adriana Fieraru, de 11 ani, a disparut fara urma dupa ce a plecat de la scoala in ziua de vineri, 20 septembrie; cautarile au durat ...