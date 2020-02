Iese PSD, intra PNL

Cu alegeri locale intr-un singur tur de scrutin si jucand electoral cartea guvernarii, PNL are prima sansa nu numai sa isi conserve primariile pe care le are deja in palmares, ci si sa isi adauge noi achizitii. Miza cantitativa insa, care speculeaza impulsul de a urca in trenul victoriei, ar putea avea efect de bumerang si avertismentele au fost date.