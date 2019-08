Ieseanul Alexandru Cretu, eroul serii in Champions League! A marcat golul calificarii

Alexandru Cretu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Cretu, fostul mijlocas de la Poli Iasi, a fost eroul lui Maribor in returul cu AIK Stockholm din turul 2 preliminar din UEFA Champions League. Mijlocasul a inscris un adevarat gol de aur in prelungirile partidei. A fost 2-1 in tur, iar suedezii au deschis scorul dupa doar 4 minute. Larsson a marcat pentru 2-0 in minutul 61, insa slovenii au reusit sa impinga meciul in prelungiri dupa golul lui Kotnik din minutul 91. Ce simte un jucator convocat pentru prima data la nationala! Acesta este drumul lui Alexandru Cretu de la Iasi spre fotbalul mare Egalitate dupa timpul regulamentar, iar Elyounoussi a readus speranta pentru AIK. Cu trei minute inainte de final, Alexandru Cretu a marcat golul pro ...