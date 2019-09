Ieseanul Cezar Cretu, in sferturile de finala la ITF Brasov

Cezar Cretu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tenismenul iesean Cezar Cretu a obtinut astazi, in optimile de finala ale ITF M15 “Inedit Open Tour “, care se disputa la Brasov, cea mai importanta victorie a carierei, in fata favoritului principal al turneului, al doilea jucator roman din ierarhia ATP, Dragos Dima. Cretu s-a impus cu scorul de 7-6(5), 6-3 intr-o ora si 55 de minute de joc. Pana astazi, jucatorul cel mai bine clasat pe care il eliminase Cezar ocupa locul 884. Ilie Nastase despre schimbarile din clasamentul WTA: "Nu stiu daca e o pierdere " Juniorul din Iasi, care aici a obtinut si doua victorii in calificari, va juca astfel pentru a doua oara in decurs de cinci saptamani in sferturile de finala ale unui turne ...