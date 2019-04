Ieseanul Daniel Pancu a divortat, dupa 10 ani de casnicie! Uluitor ce spunea fratele Mihaelei despre fostul fotbalist

Daniel Pancu si sotia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daniel Pancu (41 de ani), fostul fotbalist legendar al Rapidului, nascut in Iasi, antrenor al echipei din L3, a divortat de Mihaela, dupa o casnicie de 10 ani, informeaza gsp.ro. Cei doi aveau o relatie de 15 ani si se casatorisera in 2009. Daniel si Mihaela au impreuna doi copii, un baiat si o fata – David Gabriel (13 ani) si Maria Victoria (9 ani). Nu este pentru prima data cand acestia au vrut sa divorteze. S-a mai intamplat si in octombrie 2012, atunci cand Mihaela, a intentat actiunea de divort, iar cei doi au ajuns la tribunal. Doar ca pana la urma cei doi au ajuns la un acord si-au decis sa mearga mai departe ca familie. Mai mult, de cateva zile, Mihaela a renuntat la numele d ...