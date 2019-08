Ieseanul Pantiru aduce calificarea FCSB- ului

Meci google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FCSB s-a calificat in play-off-ul Europa League, dupa victoria obtinuta in Cehia, 1-0 cu Mlada Boleslav. In tur, scorul fusese 0-0. FCSB va juca in play-off-ul Europa League cu Vitória Guimaraes SC (Portugalia), care a trecut de Ventspils (Letonia), 9-0 la general. Andrei Craitoiu, jurnalistul Gazetei Sporturilor, se afla in Cehia (Praga & Mlada Boleslav) de unde transmite cele mai noi informatii legate de partida dintre Mlada Boleslav si FSCB; Gigi Becali, despre trecutul lui Ionut Pantiru: ''S-a cait pentru ce a facut, deci isi recunoaste greseala'' FINAL » Mlada Boleslav - FCSB 0-1 A marcat: Pantiru '90+1 FINAL min 90+1: GOOOOL FCSB! Pantaru inscrie in prelungiri cu ...