Iesenii au investit sume uriase in utilajele agricole

Fermierii din judet care au vrut sa obtina fonduri europene, dar au ratat ocazia de a depune proiecte in cadrul sesiunilor de depunere, au ales sa o faca in cadrul GAL-urilor. Tot mai multi fermieri din judet au depus proiecte pentru obtinerea fondurilor europene in cadrul acestor Grupuri de Actiune Locala, arondate mai multor zone din judet. Astfel, in cadrul GAL-ului Rediu Prajeni au fost depuse 40 de cereri de finantare in valoare de aproximativ 1,8 milioane de euro. Vezi si: GAL-urile din Iasi au finantat proiecte de succes de milioane de euro Din numarul total de cereri depuse de fermierii ieseni au fost selectate 36 de cereri de finantare, iar mare parte dintre beneficiari au semnat deja cont ...