Iesenii ies la actiunea de ecologizare "Miscare pentru un mediu curat"

Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate si Asociatia "Viitorul in zori (Let's do it, Romania!)", organizeaza actiunea de ecologizare "Miscare pentru un mediu curat", in data de 21 septembrie 2019, incepand cu orele 09.00. Locatiile de desfasurare a actiunilor in judetul Iasi, precum si datele de contact ale coordonatorilor, sunt prezentate pe pagina de a Directiei Silvice Iasi. Voluntarii care doresc sa sprijine aceasta initiativa sunt asteptati cu drag in una dintre locatii, pentru ca, impreuna cu personalul silvic, sa participe la redarea frumusetii nat ...