Iesenii vor sa valorifice cateva sute de tone de rosii prin programul "Tomate"

O parte din iesenii care s-au inscris in programul care prevede acordarea ajutorului de minimis pentru cultivatorii de tomate au venit la sediul Directiei pentru Agricultura a Judetului (DAJ) Iasi pentru a se interesa ce documente trebuie sa depuna pentru a primi banii in cadrul programului de minimis. Acestia vor valorifica aproape 200 de tone de rosii pana la sfarsitului lunii mai. Programul "Tomate" a fost derulat pentru prima data in anul 2017, iar de atunci numarul celor interesati de banii oferiti de stat pentru dezvoltarea afacerilor a crescut constant. Astfel, daca in primul an de depunere s-au inscris doar cativa fermieri, in anul 2018 au fost inregistrati la Directia pentru Agricu ...