Țigarile mentolate dispar de pe piața incepand din 20 mai

Vânzarea țigărilor mentolate și a celor cu capsulă de mentol este interzisă începând de miercuri, 20 mai, ca urmare a unei Directive UE. Directiva UE care privește produsele din tutun, transpusă în România prin Legea 201/2016, intră în vigoare miercuri, 20 mai 2020. Măsura vizează comercializarea țigărilor mentolate, inclusiv a celor cu capsulă, și a […] The post Țigările mentolate dispar de pe piață începând din 20 mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.