Ignoranța Guvernului condamna la colaps industria turismului

Angajații din industria ospitalității și-au unit strigătele de revoltă într-un protest la nivel național, îndreptat împotriva indiferenței guvernanților de la București față de o importantă industrie a țării. Protestului industriei HoReCa s-a alăturat și Gabriel Zetea, președinte al Consiliului Județean Maramureș și copreședinte al Coaliției pentru Maramureș, alături de Diana Iluț, manager Sfara Tours, președintele Comisiei fiscale ANAT și candidat al Coaliției pentru Maramureș la Consiliul Local al Municipiului Baia Mare. Acesștia au prezentat maramureșenilor problemele grave ale industriei, prin intermediul unei transmisiuni live din Muzeul Satului din Baia Mare, un loc emblematic pentru tradiția și turismul maramureșean.

Astăzi industria turismului este în colaps, iar acest protest a fost unul al oamenilor care s-au săturat de incompetența actualului Guvern, al celor ale căror afaceri sunt în pragul falimentului, al angajaților pentru care viitorul stă sub semnul unor mari incertitudini. Șeful administrației județene a arătat că, deși traversăm un an dificil, în județul nostru s-au continuat eforturile de susținere a turismului, industrie cu un impact considerabil în economia generală a Maramureșului. „Deși anul acesta am avut un buget al județului redus cu 30% printr-o lege a bugetului de stat total neconstituțională dată de către actualul Guvern, am reușit să adaptăm și menținem la nivelul Mramureșului acțiunile de promovare turistică și de consolidare a brandului turistic al Maramureșului în mentalul colectiv”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, copreședintele Coaliției pentru Maramureș.

Diana Iluț, candidat Coaliția pentru Maramureș: ”Industria turistică din România strigă încă de la începutul pandemiei”

Guvernul vorbește despre turism ca despre ultimul domeniu ca importanță, iar de-a lungul acestor luni puse sub însemnul unor grele încercări, industria turistică nu a beneficiat decât de promisiuni care nu au ajuns să se materializeze. Diana Iluț a tras un semnal de alarmă cu privire la consecințele grave ale inacțiunii Guvernului în ceea ce privește industria turismului.

„Acest protest a fost un strigăt în pustiu, pentru că industria turistică din România strigă încă de la începutul pandemiei, iar sprijinul primit de la Guvern a fost unul pur declarativ. La nivel național, această industrie înglobează 10% din totalul angajaților din domeniul privat și constituie 5% din PIB, și nu 2%, așa cum a afirmat primul ministru. De asemenea, având în vedere că la nivel național această industrie nu este fiscalizată, tot din nepăsare și lipsă de inițiativă, cifrele adevărate sunt în realitate mult mai mari. Urmează luni extrem de grele pentru toți operatorii din turism, luni pentru care nu ne-am pregătit și pe care nu știm cum le vom depăși.”, a declarat Diana Iluț, candidatul Coaliției pentru Maramureș.

Ca răspuns la indiferența vădită a Guvernului, Coaliția pentru Maramureș luptă pentru ca maramureșenii, uniți de o viziune comună, să își poată decide singuri soarta și să se poată baza pe lucruri concrete, nu doar pe promisiunile goale ale guvernanților de la centru.

„Trebuie să avem o viziune a noastră, a Maramureșului. Coaliția pentru Maramureș propune tocmai acest lucru: Maramureșul înainte de toate! Maramureșul, mai întâi de interesele liderilor de la București, a funcționarilor de la centru care uită că aici, în Maramureș, oamenii își doresc să își poată decide singuri soarta. Atât timp cât nu avem o politică de stat coerentă, noi, autoritățile locale, alături de întreprinzătorii privați din fiecare județ, suntem efectiv puși la colț. A sosit timpul ca cei din București să înțeleagă că descentralizarea este cheia progresului și a dezvoltării. Coaliția pentru Maramureș luptă pentru ca maramureșenii să își decidă propriul viitor. Noi ne creștem copiii aici și ne dorim ca aceștia să trăiască întrt-un județ frumos și dezvoltat, în care șansele sunt egale pentru toți, iar Guvernul demonstrează, pas cu pas, că nu mai poate să ne ajute și că nu ne înțelege necesitățile”, a mai declarat copreședintele Coaliției pentru Maramureș, Gabriel Zetea, președinte al Consiliului Județean Maramureș.

