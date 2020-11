Igor Dodon, in ziua votului: 'Republica Moldova, mai mult ca niciodata, trebuie sa se tina deoparte de haos'

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care candidează duminică pentru un nou mandat, susţine că ţara pe care o reprezintă nu are nevoie "de destabilizare" şi că trebuie "să se ţină deoparte de haos".

Dodon, care s-a înscris în competiţia electorală ca independent, dar care este susţinut de Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, a declarat, la ieşirea de la urne, că votul său a fost exprimat "pentru echilibru în relaţiile cu partenerii externi"."Am votat pentru o ţară, un stat, o Moldovă puternică, am votat pentru dezvoltare economică, am votat pentru păstrarea stabilităţii politice în Republica Moldova, am votat pentru echilibru în relaţiile cu prietenii, cu partenerii noştri externi. Eu sunt convins că marea majoritate a cetăţenilor ţin anume la acest lucru. Eu sunt ferm convins că Republica Moldova, mai mult ca niciodată, trebuie să se ţină deoparte de haos. Noi nu avem nevoie de destabilizare. La cele câteva sute de întrevederi pe care le-am avut pe parcursul ultimelor săptămâni, am observat că marea majoritate a cetăţenilor pledează pentru linişte, pentru pace. Eu am votat pentru relaţii bune între toate etniile din Republica Moldova", a afirmat preşedintele Republicii Moldova, conform agerpres.ro Peste 3,2 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi să participe, duminică, la alegerile pentru funcţia de preşedinte al ţării, disputată de opt candidaţi. Cei opt candidaţi sunt: Renato Usatîi (Partidul Politic "Partidul Nostru"), Andrei Năstase (Partidul Politic "Platforma Demnitate şi Adevăr"), Tudor Deliu (Partidul Liberal Democrat din Moldova), Igor Dodon (independent), Violeta Ivanov (Partidul Politic "Şor"), Maia Sandu (Partidul Politic Partidul Acţiune şi Solidaritate), Octavian Ţîcu (Partidul Politic "Partidul Unităţii Naţionale") şi Dorin Chirtoacă (Blocul electoral Unirea).