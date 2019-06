IGPR, anunt de ultima ora despre criminalul din Timis

Politia 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Asupra agresorului politistului ucis in misiune in judetul Timis, duminica, au fost trase trei focuri de arma, atacatorul, care nu a fost prins, fiind in continuare inarmat, a anuntat adjunctul inspectorului general al Politiei Romane, Florian Dragnea. "Asiguram ca au fost luate toate masurile posibile pentru identificarea si prinderea acestui barbat. S-a intocmit dosar penal pentru omor calificat, iar procurorii Tribunalului Timis cerceteaza cazul. Individul este inarmat la acest moment. Orice persoana il observa sa nu il abordeze, ci sa sesizeze de urgenta Politia", a declarat Dragnea, in cadrul unei conferinte de presa. Oficialul a explicat in detaliu cronologia momentelor anterioa ...