IGSU: 18 localitati din 10 judete si capitala, afectate de vremea nefavorabila din ultimele 24 de ore

Efectele vremii nefavorabile din ultimele 24 de ore, manifestată prin averse torenţiale, scurgeri importante de pe versanţi, inundaţii locale au afectat 18 localităţi din judeţele Arad, Bihor, Buzău, Caraş-Severin, Harghita, Maramureş, Neamţ, Prahova, Suceava, Vâlcea, precum şi municipiul Bucureşti, informează sâmbătă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). "În toate zonele afectate, pompieri au acţionat cu motopompe pentru extragerea apei acumulate în 91 de locuinţe, curţi şi subsoluri. Totodată, salvatorii au intervenit pentru degajarea a 23 copaci căzuţi pe carosabil şi autoturisme, precum şi pentru înlăturarea a 2 schele de construcţie desprinse din cauza vântului puternic. Din cauza unei ruperi de nori, în localitatea Săpânţa din judeţul Maramureş, au fost inundate mai multe gospodării. Întrucât nivelul apei din gospodărie era crescut, o persoană cu probleme medicale a fost evacuată temporar la rude", relatează precizarea IGSU. Deşi în cursul zilei de vineri şi noaptea trecută au fost emise peste 70 de atenţionări şi avertizări hidro-meteorologice de fenomene severe, nu au fost înregistrate situaţii extreme care să se soldeze cu victime. Pentru avertizarea timpurie a populaţiei din localităţile aflate sub incidenţa codurilor portocaliu şi chiar roşu de fenomene severe, IGSU a transmis în cursul zilei de ieri 19 mesaje cu măsuri preventive prin sistemul RO Alert, menţionează sursa citată. Sâmbătă dimineaţa, si0ngurele intervenţii ale pompierilor erau pentru înlăturarea urmărilor inundaţiilor de acum două zile, din zona Văleni, municipiul Piatra Neamt, unde în continuare sunt acumulări de apă în mai multe curţi. De asemenea, în cursul zilei de sâmbătă, toată ţara se află sub prognoză de instabilitate atmosferică accentuată şi averse, iar peste 4.900 pompieri din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă rămân mobilizaţi pentru a interveni, în cel mai scurt timp, în zonele unde se pot produce situaţii de urgenţă, menţionează informarea IGSU. Pentru evitarea producerii unor evenimente care să îi pună în pericol, li se recomandă cetăţenilor ca pe timpul manifestării vântului puternic şi căderilor de grindină, să rămână în spaţii închise care le asigură protecţia. Totodată, pentru limitarea posibilelor pagube generate de aceste fenomene periculoase, parcarea autoturismelor se va realiza în zone ferite, la distanţă faţă de copaci sau stâlpi de electricitate. Informaţii despre modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obţinute şi prin intermediul aplicaţiei DSU, se mai arată în comunicatul IGSU. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)