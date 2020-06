IGSU: Inundatii in 161 de localitati din 29 de judete. Trei persoane luate de viitura au murit

IGSU anunță inundații în 161 de localități din 29 de județe.

Trei persoane și-au pierdut viața în urma viiturilor.

În cursul zilei de ieri și pe timpul nopții, aversele torențiale au produs inundații în 29 județe (AB, AR, BH, BN, BV, BT, CL, CJ, CS, CV, DB, DJ, GL, GR, HR, HD, IL, IS, MH, MM, MS, NT, OT, PH, SV, TM, TR, VS și VN), fiind afectate 161 de localități.Cu eforturi susținute, pompierii au acționat în sprijinul populației și administrației publice locale pentru evacuarea apei din 387 de case, 578 curți și 219 beciuri/subsoluri. Totodată, vântul puternic a doborât 7 stâlpi de electricitate și 5 copaci, pompierii acționând pentru degajarea acestora.Din cauza viiturilor care au inundat străzi și locuințe din mai multe localități din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin și Maramureș 71 de persoane au fost evacuate și relocate temporar în spații puse la dispoziție de autoritățile locale și la rude.Din nefericire, în ultimele două zile, 3 persoane luate de viitură au decedat. Evenimentele s-au produs în județele Bihor, Suceava și Vaslui, acolo unde, din cauza precipitațiilor abundente, nivelul apei a crescut rapid și s-au produs inundații.„O situație care putea pune viața oamenilor în pericol s-a înregistrat, în cursul zilei de ieri, în localitatea bistrițeană Rodna. Viitura a inundat mai multe gospodării, iar zeci de oameni au rămas izolați. Colegii noștri au evacuat peste 20 de persoane din locuințele luate de ape, acestea fiind cazate în spații puse la dispoziție de autoritățile locale”, precizează IGSU.Inundațiile au creat probleme și în județul Alba, municipiul Aiud, unde mai multe străzi au fost inundate, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din zeci de gospodării. Totodată, 40 de persoane au fost evacuate preventiv din calea apelor.Pentru ca populația să adopte măsurile de autoprotecție, în zonele vizate de atenționările și avertizările hidrometeorologice imediate, au fost emise 20 mesaje de avertizare prin sistemul RO-ALERT la nivelul a 12 județe (AB, BN, CT, CS, GL, MM, MS, SB, SV, TM, VS și VN).Traficul rutier este blocat pe 2 drumuri naționale (DN 28/IS și DN 17D/BN), pe 3 drumuri județene (DJ 668/ HD, DJ 162/BN și DJ 142/MS) și restricționat pe 1 drum național (DN 6/CS), 2 drumuri județene (DJ 668A/HD și DJ 153/MS) și s-a desfășurat temporar îngreunat pe 4 drumuri naționale (DN 17, DN 15/MS, DN 2F și DN 15D/VS) și pe 2 drumuri județene (DJ 107/MS, DJ 571J/CS și DJ 608/CS).Pentru optimizarea misiunilor de răspuns în sprijinul comunităților și autorităților locale, în dimineața zilei de ieri IGSU a dispus suplimentarea personalului și a tehnicii de intervenție în județele Neamț și Suceava. Cele 16 motopompe de mică și mare capacitate (9 trimise în sprijin în Suceava, iar 7 în Neamț) vor rămâne dislocate în zonele afectate până situația va reveni la normal.Pentru prevenirea situațiilor care pot pune în pericol viața, recomandăm populației să respecte următoarele măsuri:Nu vă deplasați prin curenți de apă, puteți să vă pierdeți echilibrulNu vă deplasați cu autoturismul în zona inundatăÎn cazul în care sunteți surprinși de viitură urcați-vă către părțile superioare ale locuinței sau pe acoperiș, până la sosirea echipelor de salvare.Sursă foto: IGSU